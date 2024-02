Viele Tausend Besucher So schön war der Nelkensamstagszug in Moers

Prinzessin Melanie I. und Prinz Manuel I. kennen sich seit dem Kindergarten. Nun zelebrierten sie gemeinsam mit ihrem Hofstaat aus Eick und den Moerser und Homberger Jecken den Nelkensamstagszug, der zu den längsten und größten Karnevalszügen am linken Niederrhein zählt. Und „klar, sie sind sehr aufgeregt“, sagte Mareike Nussbaum, die Pressewartin des Kulturausschusses Grafschafter Karneval, vorab. Der Zug und die Menschen seien eine wahnsinnige Belohnung gewesen nach allen Terminen, in denen sie in dieser Session schon Freude verbreitet haben. Etwa um 13.30 Uhr ging es los in Duisburg-Homberg an der Ottostraße. Schon zuvor waren etliche Kostümierte unterwegs und die Musik schallte entlang der Strecke.