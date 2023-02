Kamelle in Moers Was beim Nelkensamstagszug 2023 geworfen wird

Kamelle, Kamelle, Kamelle? Obwohl Karamellbonbons bei Karnevalszügen längst nicht mehr geworfen werden, hat sich der Name für Süßes und mittlerweile auch salziges Wurfmaterial durchgesetzt. Wohlgemerkt: Was genau geworfen werden darf und was nicht, ist in einigen Kommunen von den Veranstaltern festgelegt.