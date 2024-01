Fotos So schön war der Nelkensamstagszug 2023 in Moers

Höhepunkt der Session ist in Moers der Nelkensamstagszug. 2024 startet er am 10. Februar um 13.30 Uhr an der Kreuzung Moerser Straße/Ottostraße in Homberg-Hochheide und zieht dann über Scherpenberg, den Friedrich-Ebert-Platz und die Wilhelm-Schroeder-Straße bis zur Trotzburg in Moers.