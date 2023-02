Eindrücke und Bilder So schön war der Nelkensamstagszug in Moers

59 Wagen fuhren von der Otto-Straße in Duisburg-Homberg über die Moerser Straße, die ab Moers-Scherpenberg Homberger Straße heißt – bis zum Bahnhof und dann am Friedrich-Ebert-Parkplatz vorbei über die Wilhem-Schröder-Straße, bis er an der Trotzburg endete. Als letztes waren Prinzessin Bea I. und Prinz Manni I. auf ihrem Wagen. Kinderprinz Nizam I. und Kinderprinzessin Cindy I. zogen mitsamt Hofstaat und Jugendbeauftragte Maria Lucia Driske – Obermöhne beim Rathaussturm an Altweiber – an 18. Stelle im Zug.