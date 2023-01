Karneval in Moers Die Räuber spielen bei der Herrensitzung in Holderberg

Die Band um Henning Krautmacher gab bei der Damen-Kostüm-Sitzung unter anderem „Die Karawane zieht weiter“ und „Via Colonia“ zum Besten, um alle Narren glückselig in den Armen feiern zu lassen. Diesmal, am Freitag in drei Wochen, kommen die Räuber auf den Holderberg. „Sie hatten schon für die Damensitzung Anfang 2021 zugesagt“, sagt Sabine Naujoks. „Doch die Session ist ausgefallen, wie die Session 2021/2022. Die Räuber sind bei ihrer Zusage geblieben, spielen aber bei der Herrensitzung. Präsident Sven Schröder und ich waren im Frühjahr 2022 in Köln, wo die Räuber in der Volksbühne am Rudolfplatz ihr Bandjubiläum nachgeholt haben.“ Die Kölsche Band um den Keyboarder und Sänger Kurt Feller kommt in neuer Formation. Ende 2020 schieden Schlagzeuger Wolfgang Bachem und Bassist Jürgen „Geppie“ Gebhardt aus, um von Schlagzeuger Thomas Pieper und Gitarrist Martin Zänder ersetzt zu werden.