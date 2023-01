Karneval in Moers Start in die heiße Phase der Session

Am Sonntagmorgen startete das Prinzenpaar zum Prinzentreffen, zu dem vom Karnevalsausschuss Wesel eingeladen worden war – diesmal nicht auf ein Schiff auf dem Rhein, sondern ins Welcome-Hotel am Ufer. Am Nachmittag ging es für die Tollitäten weiter zum Neujahrsempfang der Neukirchen-VlüKaGe in die Viva-Event-Halle in Neukirchen. Am Abend machte es sich zum Prinzentreffen des Hauptausschusses Duisburger Karneval im Steinhof in Duisburg-Huckingen auf, da sich zwischen dem Hauptausschuss und dem Kulturausschuss Grafschafter Karneval in den vergangenen beiden Jahrzehnten ein enger Kontakt entwickelt hat.