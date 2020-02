Karneval in Moers : Die Höhner rocken Holderberg

Ausnahmezustand bei der Damensitzung der Karnevalsfreunde Holderberg: Höhner-Frontmann Henning Krautmacher sorgt für Stimmung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das Epizentrum des Moerser Karnevals liegt im Süden der Stadt. Ein kleiner Verein organisiert dort die größten Sitzungen.

Von Peter Gottschlich

Die Jeckinnen waren ganz aus dem Häuschen, als zu Beginn der Damen-Kostümsitzung am Donnerstagabend die Höhner auf die Bühne kamen. Die kölsche Band um Frontmann Henning Krautmacher rockte 35 Minuten lang mit kölschen Karnevalslieder die Henri-Guidet-Halle. Nicht fehlen durfte selbstverständlich der Klassiker „Viva Colonia“. Schon seit zehn Monaten war die Damen-Kostümsitzung ausverkauft, wie später auch die Herrensitzung am Freitag und die Gala-Kostümsitzung am Samstag. „Nach drei Tagen waren alle 840 Karten für die Damen-Sitzung weg“, sagt Geschäftsführerin Sabine Naujoks. „Wir hätten doppelt so viele verkaufen können.“

Vor eineinhalb Jahren hatte Heinz-Gerd Hackstein mit der kölschen Band vereinbaren können, gut drei Wochen vor dem Nelkensamstag aus der Domstadt in die Grafenstadt zu kommen. „Die Höhner lassen sich nur über eine Agentur buchen“, sagt der langjährige Präsident der Karnevalsfreunde Holderberg. „Wir haben seit Jahren einen guten Kontakt.“ Vor eineinhalb Jahren organisierte der 73 Jahre alte Holderberger das Programm für die diesjährigen Sitzungen, die erstmalig alle drei ausverkauft waren. „Erfolg hat viele Väter und Mütter“, sagte Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Samstagabend. „Hacki Hackstein ist der Großvater des Erfolgs.“ Die Narren standen auf, um sich mit minutenlangem Klatschen bei ihm zu bedanken.

Info Karren fürs kommende Jahr gibt es ab April Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es auf der Webseite der Karnevalsfreunde Holderberg unter www.karnevalsfreunde-holderberg.de. Karten für die Sitzungen 2021 soll es ab April gebe. Der genaue Termin, heißt es, werde noch bekanntgegeben.

Das Programm ist denn auch ein kölsches. Bei der Damen-Kostümsitzung spielte zum Beispiel die Micky Brühl Band, sorgte der kölsch-afrikanische Comedian Motombo alias Dave Davis für Lacher und trat das Tanzcorps Rheinmatrosen aus Köln-Mühlheim auf. Achnes Kasulke, die vom Niederrhein stammt, aber im kölschen Karneval zu Hause ist, kalauerte in der Henri-Guidet-Halle herum und die Oedingsches Jonges, die aus Krefeld-Uerdingen stammen, gaben kölsche Karnevalslieder zum Besten, wie am Freitag auf der Herrensitzung und am Samstag auf der Gala-Kostümsitzung.

Auch in der nächsten Session soll wieder Karneval aus Köln in Holderberg zu erleben sein – bereits organisiert von „Hacki“ Hackstein und dem neuen Präsidenten Sven Schröder. „Wir sind mit 47 Mitgliedern, davon die Hälfe Aktive, einer der kleinsten Vereine in Moers“, sagte der neue Präsident. „Aber wir organisieren die größten Sitzungen.“ Am 21. Februar 2021, einem Donnerstag, kommt denn auch eine der großen Kölner Bands in die Henri-Guidet-Halle: Die Räuber stehen auf der Bühne. Die Band um Keyboarder Kurt Feller wird unter anderem ihre Ohrwürmer „Wenn et Trömmelsche jeit“ oder „Das es Heimat“ zum Besten geben.