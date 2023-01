Termin, Zugweg, Parkmöglichkeiten Alles Wichtige zum Nelkensamstagszug in Moers

Für die Jecken und Moers und Duisburg-Homberg ist der Nelkensamstagszug der absolute Höhepunkt der Session. Nicht nur die Regenten des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK) – Prinz Manni I. und Prinzessin Bea I. sowie Kinderprinz Nizam I. und Kinderprinzessin Cindy I. – fiebern auf den Termin hin. Schließlich ist es der erste Zug nach zwei Jahren Corona-Pause. Wir haben die wichtigsten Informationen rund um das bunte Treiben zusammengestellt.



Termin Der närrische Lindwurm startet am Samstag, 18. Februar, um 13.30 Uhr an der Ecke von Ottostraße und Moerser Straße in Duisburg-Homberg. Gegen 15.30 Uhr erreichen die ersten Wagen und Gruppen die Trotzburg in Moers.



Zugweg Zum 66. Geburtstag des Kulturausschusses Grafschafter Karneval könnte es ein Zug der Rekorde werden. Der närrische Track führt von der Ottostraße aus in den Westen, zunächst über die Moerser Straße in Duisburg-Homberg, die ab Moers-Scherpenberg Homberger Straße heißt. Der Nelkensamstagzug läuft vorbei am Moerser Bahnhof und dem Friedrich-Ebert-Platz auf die Wilhelm-Schroeder-Straße. Er endet diesmal bereits am Restaurant Trotzburg, das an der Kreuzung mit der Rheinberger Straße liegt, und nicht mehr am Rathaus an der Unterwallstraße, wie bis Anfang 2020. Das hängt mit höheren Anforderungen an das Sicherheitskonzept zusammen. Der Zugweg ist 6,3 Kilometer lang. „Wir haben einen der längsten Züge am Niederrhein“, sagt der Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval, Hansi Kitzhofer. „In Köln sind es mit dem neuen Start in Deutz rund acht Kilometer, in Mainz sieben und in Düsseldorf 4,9. Und mit Sicherheit haben wir einer der schönsten Züge am Niederrhein. In den Moerser Nelkensamstagzug stecken wir unser ganzes Herzblut.“



Besucherzahlen Vor der Pandemie kamen im Schnitt rund 100.000 Menschen, um den Wagen und Fußgruppen vom Straßenrand aus zuzujubeln – wobei die Polizei meistens von 100.000 Narren sprach, der Kulturausschuss Grafschafter Karneval bei gutem Wetter von 120.000. Diesmal rechnen Polizei und Kulturausschuss mit bis zu 140.000 Jecken, die den Zugweg säumen. Das wäre ein neuer Rekord. Fest steht: Der Moerser Nelkensamstagszug zählt nicht nur zu den längsten, sondern auch zu den größten Karnevalsumzügen am linken Niederrhein. Er ist die größte Tagesveranstaltung in Homberg und Moers.



Anreise und Parken Weil viele Straßen entlang der Zugstrecke gesperrt sind, empfiehlt es sich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Parkmöglichkeiten gibt es ansonsten vor allem in etwas weiter abseits gelegenen Nebenstraßen, in der Moerser Innenstadt unter anderem auf dem Parkplatz Mühlenstraße oder auf dem Kastellplatz.



Wagen und Fußgruppen In dieser Session feiert der Kulturausschuss Grafschafter Karneval seinen 66. Geburtstag. Auch wenn die endgültige Zahl noch nicht feststeht, könnten es am Ende 66 Einheiten – also Wagen und Fußgruppen – werden, die beim Nelkensamstagszug an den Start gehen. Auch das wäre ein neuer Rekord. Beim Nelkensamstagszug 2020 waren mit 40 Karnevalswagen und 17 Fußgruppen „nur“ 57 Einheiten unterwegs.



Motive Anders als in Düsseldorf oder Köln sind Wagen mit politischen Motiven beim Moerser Nelensamstagszug sehr selten, weil der Frohsinn im Vordergrund steht.



Prinzenpaare Der Wagen den Prinzenpaars Manni I. und Bea I. ist am Ende des Zuges unterwegs, der Wagen des Kinderprinzenpaares Nizam I. und Cindy I. in der Mitte.



Strüßjer und Kamelle Obwohl Karamellbonbons längst nicht mehr geworfen werden, hat sich der Name für Süßes und mittlerweile auch salziges Wurfmaterial durchgesetzt. Das Prinzenpaar wirft unter anderem Schokoladenringe, Waffeln, Popcorn und Chips in die Luft. „Schokolade in Tafeln wird nicht mehr geworfen, nur noch in Kleinverpackungen“, sagt Jörg Thiel als Begleiter des Prinzenpaars. „Insgesamt wird das Wurfmaterial leichter. Das hängt mit der Sicherheit zusammen, weil sich niemand verletzen soll. Das Prinzenpaar verteilt auch 250 Strüßjer, wie die gebundenen Blumensträuße im Karneval heißen.“