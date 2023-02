Termin, Zugweg, Parkmöglichkeiten Alles Wichtige zum Nelkensamstagszug in Moers

Zum 66. Geburtstag des Kulturausschusses Grafschafter Karneval könnte es ein Zug der Rekorde werden. Der närrische Track führt von der Ottostraße aus in den Westen, zunächst über die Moerser Straße in Duisburg-Homberg, die ab Moers-Scherpenberg Homberger Straße heißt. Der Nelkensamstagzug läuft vorbei am Moerser Bahnhof und dem Friedrich-Ebert-Platz auf die Wilhelm-Schroeder-Straße. Er endet diesmal bereits am Restaurant Trotzburg, das an der Kreuzung mit der Rheinberger Straße liegt, und nicht mehr am Rathaus an der Unterwallstraße, wie bis Anfang 2020. Das hängt mit höheren Anforderungen an das Sicherheitskonzept zusammen. Der Zugweg ist 6,3 Kilometer lang. „Wir haben einen der längsten Züge am Niederrhein“, sagt der Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval, Hansi Kitzhofer. „In Köln sind es mit dem neuen Start in Deutz rund acht Kilometer, in Mainz sieben und in Düsseldorf 4,9. Und mit Sicherheit haben wir einer der schönsten Züge am Niederrhein. In den Moerser Nelkensamstagzug stecken wir unser ganzes Herzblut.“