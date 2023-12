Karneval in Moers Wie die KG Elfenrat ihren 55 Geburtstag feierte

„Der Karneval ist unser Leben, wir ziehen die Maske auf“, singt Manuel I., während Melanie I. auf der Bühne tanzt und ebenfalls singt. Am 11.11. wurden sie im Rheinkamper Kulturzentrum proklamiert. Zwei Wochen später standen sie wieder im Rampenlicht, weil ihre Karnevalsgesellschaft Elfenrat Moers-Eick ihren jecken 55. Geburtstag feierte. Am späten Nachmittag lud die KG Elfenrat zu einem offiziellen Festakt ein, am Abend zu einer Jubiläumsfeier.