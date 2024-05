Baustelle in Moers Wo die Enni demnächst Kanäle erneuert

Mit der Technik des Schlauchliner-Verfahrens arbeitet Vasen aktuell auch in der Asberger Straße und habe dort, wie an vielen anderen Stellen des Stadtgebietes, gute Erfahrungen gemacht. Auch im Kirchweg werden die Monteure die alten Teilabschnitte beider Kanäle zunächst über die Schächte ausfräsen und dann harzgetränkte Schläuche in die alten Kanäle einziehen, die mithilfe von UV-Licht aushärten. „Hierdurch müssen wir die in rund drei Metern Tiefe liegenden Kanäle nicht in klassischer Bauweise freilegen“, sagte Vasen. Lediglich an den in der Straßenmitte liegenden Kanalschächten werde es für den Autoverkehr einige Tagen zu Behinderungen und in den Arbeitsbereichen zu Halteverboten kommen.