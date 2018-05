Moers: Kampf um die "Goldene Ananas"

Moers Beim "Song Slam" im Bollwerk traten fünf Sänger und Sängerinnen gegeneinander an. Acht Minuten Zeit hatte jeder, um das Publikum zu überzeugen.

Beim "Song Slam", der alle zwei Monate in der Kneipe im "Bollwerk 107" stattfindet, ging es wieder um die "Goldene Ananas", die der Sieger des Gesangswettbewerbs gewinnen kann. Genau wie beim "Poetry Slam", der im Wechsel mit dem "Song Slam" ebenfalls im "Bollwerk" ausgerichtet wird, konnten sich in der Vorrunde zunächst alle Kandidaten dem Publikum präsentieren. Die fünf Teilnehmer, die allesamt mit Akustikgitarren gegeneinander antraten, hatten für ihren Vorrunden-Auftritt exakt acht Minuten Zeit. Die beiden Moderatoren Christine Brinkmann und Markin Pause achteten darauf, dass diese Zeitvorgabe nicht überschritten wurde. Die musikalischen Beiträge der Wettbewerber wurden zudem von Annika Demmer optisch kunstvoll untermalt, die auf einem i-Pad kleine Skizzen zeichnete und diese auf die Wand hinter den Musikern projizierte.

Während Dieter Sieckmeyer aus Düsseldorf den "Song Slam" mit seinem Lied "One for the night" schwungvoll eröffnete, in dem Einflüsse des Blues und Rock miteinander verbunden wurden, sang die Essenerin Hannah Stienen ihre Ballade "Plan B" mit angenehm klarer und sanfter Stimme. Chris Weule aus Herne, der durch sein ausgezeichnetes Gitarrenspiel beeindruckte, stellte seine Komposition "Dreamcatcher" vor. Der Duisburger Axel Röhlig, der unter dem Namen "Staub-Elefanten" auftritt, präsentierte seine humorvollen Songs "Zu betrunken" und "Die Farben, die du in mir siehst". Mit Reinhard "Knudi" Beyer aus Mülheim an der Ruhr, der das Lied "Hallo Welt" mit seiner ungemein kräftigen und ausdrucksstarken Stimme sang und dabei echte Entertainer-Qualitäten zeigte, endete die Vorrunde schließlich.