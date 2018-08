Kamp-Lintfort: Sommerleseclub geht in Ferienhalbzeit

Kamp-Lintfort Seit drei Wochen läuft der Sommerleseclub bereits.

Rund 70 Kinder und Jugendliche haben bisher 226 Mal Bücher aus dem besonderen Bücherregal entliehen. Die meisten haben auch gelesen, was mitgenommen wurde, denn bis zum Ferienende müssen es mindestens drei Stempel im Logbuch sein, um eine Urkunde zu erhalten. Pro Buch ein Stempel, für ein dickes Buch sogar gleich zwei. Nun geht es in die zweite Halbzeit: Wer jetzt noch einsteigen will, kann gleich „loslesen“. Alle Beschränkungen werden aufgehoben, so dass auch Neueinsteiger drei Bücher, Mangas oder Comics bis zum Ferienende schaffen können. Das Team der Mediathek bereitet gerade gemeinsam mit LesART die Abschlussparty vor: Am Freitag, 31. August, wird dann die Mediathek geentert. Alle, die ihr Logbuch bis dahin mit drei Stempeln abgegeben haben, kommen um 17 Uhr zum Start. Piraten, Seeräuber und blinde Passagiere sind willkommen. Ab 18 Uhr steigt die Party in der Mediathek. Wer mehr über den Sommerleseclub wissen will, guckt am besten im Internet unter der Adresse: sommerleseclub.de.“