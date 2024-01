Landesförderung für Hochschulprojekt Hochschulen gründen Zentrum für assistive Technologien

(RP) Alleine in Deutschland leben rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen und weitere 2,7 Millionen sind mit einer leichten amtlich anerkannten Behinderung auf fremde Unterstützung angewiesen. Die Zahlen werden in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels vermutlich weiter steigern. Zusätzlich wächst der Fachkräftemangel im Pflegebereich und pflegende Angehörige kommen an ihre Belastungsgrenzen. Schon seit Jahren bemühe sich die Politik, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und fördert Forschungsprogramme, die sich mit neuen Technologien befassen, teilt die Hochschule Rhein-Waal mit.