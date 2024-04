Informationsabend in Hoerstgen Gut wohnen und leben im Alter

„Sie bewegt dabei die Sorge, ein Pflegefall zu werden und in Einsamkeit zu leben. Viele haben den Wunsch, auch im Alter ihr Leben so weit wie möglich nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten“, teilt die Freie evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen in einer Pressemitteilung mit. Seniorenzentren und Betreutes Wohnen einerseits und Ambulante Pflege (Einsamkeit, Überforderung der Angehörigen) andererseits hätten sich als alleinige Antwort auf die Herausforderungen als nicht ausreichend gezeigt. Die Ansprüche an die Teilnahme am öffentlichen Leben seien gestiegen. Die Unterbringung in Alten- und Pflegeheimen verliere an Akzeptanz. „Heute planen gerade einmal 13 Prozent aller Deutschen und nur acht Prozent der 50-bis 59- Jährigen im Alter mit anderen Menschen im Alten- oder Pflegeheim zu leben.“