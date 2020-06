Wohnen in Kamp-Lintfort : Die Kleine Heide soll Baugebiet werden

Wohnen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Bis zu 250 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern könnten in dem Gebiet zwischen Friedrich-Heinrich-Allee, Bendsteg und Grünstraße entstehen. Vivawest und RAG MI arbeiten bei dem Projekt mit der Stadt zusammen.

Die Hochschulstadt Kamp-Lintfort bekommt ein neues, attraktives Wohngebiet namens „Kleine Heide“. Es soll auf einem rund 7,7 Hektar großen Areal zwischen Friedrich-Heinirch-Allee, Bendstege und Grünstraße enstehen. Im Flächennutzungsplan ist dort noch eine Grünfläche eingezeichnet. Das soll sich möglichst bald ändern. „Wir haben eine erhebliche Nachfrage nach Grundstücken und Wohnungen“, sagte am Dienstag Bürgermeister Christoph Landscheidt. Die Kleine Heide zeichne sich durch eine exquisite Lage aus. Das Stadtzentrum sei auch zu Fuß schnell erreichbar, gegenüber, auf der anderen Seite der Friedrich-Heinrich-Allee, wird in ein paar Jahren ein attraktives neues Wohnquartier entstehen. Im Süden der Kleinen Heide gibt es bereits ein gewachsenes Wohngebiet, im Norden schließt sich das Zechenwäldchen an.