Bund Deutscher Tierfreunde Kamp-Lintfort So kommen Vierbeiner gut ins neue Jahr

Und schon vor der Silvesternacht ist Vorsicht angebracht. Hunde sollten bereits an den Tagen vor Silvester in bewohnten Gebieten nur noch an der Leine Gassi gehen. Plötzlich gezündete Knallkörper könnten sie so aufschrecken, dass sie in Panik davonlaufen. Der Bund Deutscher Tierfreunde appelliert daher an alle Freunde der lauten Böllerei, dass Zünden von Feuerwerkskörper auf die Silvesternacht zu beschränken und nicht auch an den anderen Tagen die Tiere zu verschrecken.