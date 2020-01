Kleinkind schwer verletzt : 32-jähriger Moerser nach Flaschenwurf aus Partyzug angeklagt

Ein Zug steht im Bahnhof in Greven, nachdem er von der Polizei gestoppt wurde. Foto: dpa/Günter Benning

Kamen/Moers Ein Kleinkind ist vor zweieinhalb Monaten durch einen Flaschenwurf aus einem Partyzug lebensgefährlich verletzt worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Die Ermittlungsbehörde wirft einem 32-jährigen Mann aus Moers fahrlässige Körperverletzung vor, wie Staatsanwalt Henner Kruse am Montag in Dortmund sagte. Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung sehe das Gesetz eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft vor. Wann der Prozess am Amtsgericht Kamen beginnt, steht laut Staatsanwaltschaft noch nicht fest. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über die Anklageerhebung berichtet.