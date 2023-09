Ganz besondere Foto-Schätze Kalender zeigt das Moers von früher

Die Aumühle ist das Januar-Motiv im neuen Kalender „Moerser Ansichten“: 1609 an der Einmündung des Moers-Kanals in den Aubruchsgraben erbaut, ist sie die älteste erhaltene Wassermühle in Moers. Seit 1982 steht sie unter Denkmalschutz. In oranischer Zeit (1601-1702) war sie ein Teil der Schleusenanlage, die die Wasserversorgung der oranischen Festungsgräben regulierte. In den folgenden Jahrhunderten gehörte sie verschiedenen Eigentümern und musste wiederholt umgebaut und restauriert werden. Heute ist sie ein Anziehungspunkt in der Moerser Parklandschaft. Seit 2011 werden in der restaurierten Backstube Backkurse angeboten.