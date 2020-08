Corona-Pandemie : Moerser Firma verkauft Einlasssystem mit automatischer Fiebermessung

Moers Gewerbetreibende und Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland nutzen das Know-how von K+S Media Solutions. Durch die Corona-Pandemie verstärkt sich die Nachfrage nach den Produkten aus Moers.

Von der K+S Media Solutions hat bereits Anwendungsmöglichkeiten in Corona-Zeiten hatin petto. „Wir können ein Einlasssystem mit automatischer Fiebermessung und Desinfektionsspender anbieten.“ So kam es zu einer weiteren Sparten-Ausrichtung: K+S Health & Care.

Gestartet ist das Unternehmen vor sieben Jahren mit der Ausstattung von Hotels mit Beamern für Tagungen. Vor vier Jahren zog die K+S in den Gewerbepark Schacht IV an der Zechenstraße in Hochstraß. „Im Laufe der Zeit hat sich die Technik immer weiter verbessert und die Aufträge kamen aus verschiedenen Bereichen. Heute sind wir in den Branchen breit gefächert“, sagt Klostermann. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der als Sechsjähriger bereits seinen ersten Rechner besaß, war mehrere Jahre als Angestellter im Metallbereich tätig, konnte sich aber mit der Firmengründung auf seine Leidenschaft konzentrieren: Computergesteuerte Systeme intelligent zum Einsatz bringen.