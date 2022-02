JVA Moers-Kapellen : Die neue Chefin

Seit Ende vergangenen Jahres leitet Beate Peters die Justizvollzugsanstalt in Moers-Kapellen. Foto: Norbert Prümen

Moers-Kapellen Beate Peters hat bereits mehrere Gefängnisse und ein Justizvollzugskrankenhaus geleitet. Was sie am offenen Vollzug in Moers-Kapellen reizt.