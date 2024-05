Jurist aus Moers erklärt Wann es fürs Grillen eine Geldstrafe gibt

Der Jurist räumt in diesem Zusammenhang auch mit einem populären Irrglauben auf: „Es gibt keine klare Regelung, wie oft man pro Jahr grillen darf“, sagt Kruse. „Im Laufe der Jahre haben die Gerichte dazu sehr unterschiedlich geurteilt. Daher sollte man einen Rechtsstreit besser vermeiden und die Nachbarn fragen, wie oft das Grillen für sie in Ordnung ist.“ Alternativ biete es sich an, auf einen öffentlichen Grillplatz oder in einen Park auszuweichen, in dem das Grillen erlaubt ist, rät der Jurist. Naturgemäß sei erlaubt, was niemanden beeinträchtige.