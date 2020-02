Jungunternehmerin aus Moers : „Hannah Fenger macht alles anders“

MOERS 2014 gründete die 27-Jährige das Label „Anfenger – Für immer“, zunächst online und ab Ende 2017 auch stationär mit einem kleinen Laden in der Moerser Altstadt.

(got) Hannah Fenger ist eine der ersten Jungunternehmer, die sich um den neu geschaffenen Gründerpreis beworben haben. Die 27 Jahre alte Moerserin studierte „International Fashion Retail“ in Reutlingen bei Stuttgart, nachdem sie 2011 am Gymnasium Adolfinum in Moers ihr Abitur abgelegt hatte. 2014 gründete sie das Label „Anfenger – Für immer“, zunächst online und ab Ende 2017 auch stationär mit einem kleinen Laden in der Moerser Altstadt.