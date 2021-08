Jungfernfahrt am Niederrhein mit neuem Sparkassen-Gasballon : Kuinkes 872. Start als Pilot

Moers Das Kommando im ersten Gasballon der Sparkasse hat Volker Kuinke bereits 2004 übernommen. Seither konnte er viele Passagiere für das lautlose Gleiten durch die Luft begeistern. Nur einmal hatte der Moerser richtig Angst.

In all den Jahren habe er nur eine einzige Situation erlebt, in der er richtig Angst gehabt habe, berichtet Volker Kuinke. „Das war beim Gordon Bennett Cup im Jahr 1991.“ Damals zog plötzlich ein Gewitter auf und links und rechts zuckten in rund 1000 Metern Höhe die Blitze um den Ballonkorb. Mit Passagieren geht der erfahrene Pilot auch deshalb nur auf Fahrt, wenn er sich des ruhigen und beständigen Wetters ganz sicher sein kann. So war es auch diesmal und alle vier landeten „samtweich an einem Feldrand in der Nähe von Selm in Westfalen“, so Otto Laakmann. Unterwegs hatten die Passagiere eine gute Sicht aus bis zu 1300 Metern Höhe.