Junges Schlosstheater: „Der letzte Henker“ : Von der Lust an der Lizenz zum Töten

Was treibt Menschen dazu, Henker zu werden? Premiere eines sehenswerten Dokudramas mit dem Jungen Schlosstheater Moers.

Die nächsten Aufführungen sind am Montag, 27. Januar, sowie am Mittwoch, 29. Januar, jeweils um 19:30 Uhr an gleicher Stelle.

Doch was treibt Menschen dazu, Henker zu werden? Und wie weit gehen sie, wenn sie die Legitimation zum Töten haben? Sind ihre persönlichen Beweggründe uns tatsächlich so fremd, wie wir meinen? Das Dokudrama thematisiert insofern Fragen von Recht und Gerechtigkeit ebenso wie von Moral und Ethik.

Lea Krell stand bereits in zwei Stücken des Jungen Schlosstheaters als Schauspielerin auf der Bühne. Jetzt führt sie erstmals Regie in einer Inszenierung. Mit ihrem Regiedebüt wagt sich die junge Regisseurin an einen herausfordernden Stoff, dessen Umsetzung ihr zusammen mit dem Ensemble Fahras Emami, Klaas Herchert, Simon Lemmer, Melena Ross und Eduard Sasimovich vielerorts gelingt. So gestaltet sie das STM-Studio in einen öffentlichen Verhandlungsraum, indem sie die übliche Zuschauer- und Bühnenebene auflöst. Auf diese Weise wird das Publikum ungewollt Teilhaber des makabren Bewerbungsverfahrens. Trotzdem lässt sie den fünf Bewerbern genügend Privatsphäre, ihre unterschiedlichen Beweggründe, Charaktere und Seelenzustände offenzulegen.