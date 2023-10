Junge Mutter aus Moers Zwillinge trotz Brustkrebsdiagnose

Für Dajana Kohl war immer klar, dass sie unbedingt Mama werden möchte. Als sie vor fünf Jahren die Diagnose „Brustkrebs“ bekommt, scheint es, als sei dieser Traum erst mal geplatzt. „Wahrscheinlich kann ich nie Kinder kriegen“, ist damals ihr erster Gedanke. Und ihr zweiter: „Ok, jetzt weiß ich also, wie ich sterben werde“. Dajana Kohl ist nicht gestorben. Heute, nach mehreren Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung, ist die Moerserin gesund und hält mit Jonas und Niklas zwei putzmuntere, sechs Monate alte Zwillinge auf dem Arm. Dass es so gekommen ist, ist trotzdem alles andere als selbstverständlich. Almut Raabe, leitende Oberärztin der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie am Moerser Bethanien-Krankenhaus, spricht von einem in vielerlei Hinsicht besonderen Fall.