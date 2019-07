Politik in Moers : Junge Liberale stellen Spitzenkandidaten auf

Politik in Moers

Moers Die Die Jungen Liberalen in Moers haben ihren Blick auf die Kommunalwahl 2020 gerichtet. Das Wahlprogramm mit dem Titel „Klüger, transparenter, freier - Zukunftsprojekt Moers“ wurde von den Mitgliedern debattiert und sei auf große Zustimmung bei allen Beteiligten getroffen.

„Mit diesem Programm haben wir wichtige Forderungen festgeschrieben, die sich auch im FDP-Programm wiederfinden sollen. Der Inhalt dieses Wahlprogramms setzt in vielen Punkten auf Modernisierung und auf die Einbindung der Bürger sowie der örtlichen Betriebe und Unternehmen bei der Lösungsfindung“, äußerte sich Lennard Mross, stellvertretender Vorsitzender der JuLis. Besonders sollen diese Ideen von Henrik Stachowicz vertreten werden. Der 18-jährige wird als Spitzenkandidat der JuLis für die Stadtratswahl bei der Kommunalwahl 2020 ins Rennen gehen. „Ich freue mich über die starke Unterstützung und meinen deutlichen Auftrag, freiheitliche Ideen für Moers zu vertreten. Unsere inhaltlichen Forderungen nach mehr Bildungsangeboten, einer digitalen Verwaltung, niedrigeren Kita-Beiträgen, einem Online-Bürgerservice, sauberen Parks sowie Wohnheimen auch für Auszubildende sind dringend“, so Stachowicz, der den FDP-Jugendverband seit 2017 als Vorsitzender leitet. Es sei der erklärte Auftrag der JuLis, junge Vertreter über die FDP in kommunale Parlamente und die Ausschüsse einziehen zu lassen, damit auch neuen Ideen aus einer jungen Generation Gehör geschenkt werde.