Moers: Junge Komponisten für Moers

Moers Eine Festivalband spielte die Stücke der "Composer Kids".

"Das Klavier und das Vibraphon stellen die Bitte dar, die immer wieder vom Nein der Bassklarinette abgeschmettert wird", wird Friedrich später erklären. In diesem Moment vor Publikum wartet er auf seinen besonderen Einsatz: In der Mitte des Stückes zeigt er der Band mit einer Armbewegung an, dass sie den Ton so lange wie möglich aushalten soll. "Fermate nennt man das. Darüber habe ich viel in meinen Lehrbüchern gelesen und wollte es unbedingt in mein Stück einbauen", sagt Friedrich später. Der Applaus der Zuschauer lässt nicht lange auf sich warten.