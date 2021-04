CDU-Fraktionschefin aus Moers : Julia Zupancic will für Landtagsmandat kandidieren

Moers Die 39-Jährige hat am Freitag ihre Pläne bekanntgegeben. Die Kandidatur sieht die selbständige Diplom-Ökonomin und Mutter einer Tochter als nächsten, folgerichtigen Schritt.

Julia Zupancic möchte Moers und Neukirchen-Vluyn im Landtag vertreten. Die Moerser Fraktionsvorsitzende hat am Freitag ihre Kandidatur für das Mandat bekanntgegeben. In den vergangenen Wochen und Monaten sei sie sowohl aus der Führung der CDU heraus als auch von Bürgern in Moers und Neukirchen-Vluyn immer wieder darauf angesprochen worden, sagt die 39-Jährige. Nach der erfolgreichen Kommunalwahl, ihrem direkt gewonnenen Ratsmandat, den Erfahrungen aus sieben Jahren Ratstätigkeit und dem gelungenen Start der aktuellen CDU-Fraktion sei die Kandidatur für sie der nächste, folgerichtige Schritt, so Zupancic.