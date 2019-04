Jungliberaler aus Moers : JuLi-Chef plant kommunalpolitischen Führerschein

Moers Seit Mitte April ist Constantin Borges aus Moers stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Als solcher hat er Pläne. Vor allem will er Junge für Kommunalpolitik begeistern.

So viel vorab: So etwas wie Zielvereinbarung zwischen Bundes-, Landes-, Bezirks-, Kreis- und Ortsverbandsebene zur Steigerung des Frauenanteils in der FDP, über die parteiintern seit Monaten diskutiert wird und über die an diesem Wochenende entschieden werden soll, lehnt der Jungliberale aus der Grafenstadt ab. „Eine Quote würde den Frauen in der FDP nicht gerecht“, sagt Borges. Sein Ziel sei es, gute junge Leute für die Politik zu gewinnen – also: für die Kommunalpolitik. Denn die, betont der Meerbecker, ist ihm eine echte Herzensangelegenheit.