Jugendzentrum in Moers Ausstellung über ein halbes Jahrhundert Zoff-Geschichte

Gegründet wurde das Zoff vom Verein Jugendheime Moers in den 60er Jahren. Seit Oktober 1972 besteht das Jugendzentrum in seiner jetzigen Form als „Haus der offenen Tür” für Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 9 bis 27 Jahren. Die Mitarbeitenden haben für Sorgen, Ängste und Anliegen der jungen Besucher immer ein offenes Ohr. Atilla Cikoglu war lange Jahre Vorsitzender von Jugendheime Moers: „Ich erinnere mich, dass die Tür im Zoff immer offen stand. Das Haus hat eine großartige Arbeit geleistet und leistet sie immer noch. Hier fühle ich mich zuhause. Die Mitarbeiterinnen arbeiten mit großem Engagement und einem hohen Maß an Empathie.“