Ehrenamt in Moers : Jugendrotkreuz erhält Wilhelmine-Runge-Preis

Moers In Moers engagieren sich 40 Kinder und Jugendliche ehrenamtlich in der Nachwuchsorganisation. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet.

„Wir hatten neun Bewerbungen. Die Jury hat es sich in ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Thomas Wenzel vom Vorstand des SPD-Stadtverbandes. Der mit 1000 Euro dotierte Preis zeichnet ehrenamtliches Engagement aus, das direkt der Gesellschaft zugute kommt. SPD-Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim, zugleich stellvertretender Bürgermeister, überreichte den Preis. „Die allermeisten verbinden mit dem Roten Kreuz eine Hilfsorganisation, die sich um Menschen in Not kümmert. Dass das Rote Kreuz auch eine organisierte und sehr engagierte Jugend hat, ist vielen nicht bewusst“, so Yetim.

In einem kleinen Rückblick stellte Yetim die Besonderheit der Moerser Gruppierung heraus. Offiziell gründete sich die Mannschaft 2014 unter Christina Woike und Heiko Henning. Ein Jahr später kam Matthias Birkner mit seinen Schulfreunden hinzu. Sie halfen beim Aufbau der ersten Gruppe. Das soziale Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit funktionierten. Schnell kamen zwei weitere Gruppen hinzu. Mancher hat als Gruppenkind angefangen und danach eine Gruppenleitung übernommen. Die altersgerechte Weitergabe von Wissen ist eine der Hauptaufgaben. Yetim: „Das Jugendrotkreuz organisiert Workshops in den Tummelferien, ist seit 2012 an den Spielpunkten in der Stadtmitte und in Repelen. Dort werden Workshops für Kinder in Erster Hilfe angeboten.“