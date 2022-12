Mehrere Fälle 2022 in Moers Jugendlicher wirft Stein auf Auto

Im November suchte die Polizei einen Mann, der Steine auf die A57 geworfen haben soll. Ein Autofahrer aus Kamp-Lintfort war in Richtung Nimwegen unterwegs. Er wollte die Autobahn an der Ausfahrt Alpen verlassen. Ihm fiel ein Mann am Geländer der Autobahnbrücke an der Xantener Straße auf, die im Bereich zwischen Kamp-Lintfort und Alpen liegt. Aus Vorsicht bremste der Autofahrer ab, als plötzlich etwas in seine Windschutzscheibe einschlug. Polizisten stellten später im Sichtbereich des Fahrers in der Windschutzscheibe einen größeren, etwa drei Zentimeter und einen kleineren, etwa einen Zentimeter großen, Steinschlag fest. Der unbekannte Mann hatte ein Fahrrad bei sich. Er trug ein schwarzes Oberteil und hatte eine Kapuize auf. Das Fahrrad lehnte am Brückengeländer.