Musik in Moers Nur erste und zweite Plätze bei „Jugend musiziert“

Sie sind die Unermüdlichen, die den Umständen trotzen: Elf Schüler der Moerser Musikschule, die in den Kategorien Klavier vierhändig, Holzbläser und Gitarre solo angetreten sind. Musikschulleiter Georg Kresimon, die Lehrkräfte und Vertreter des Förderkreises der Bildungs- und Kultureinrichtung sind stolz auf ihre Schützlinge. Das ist ihnen bei der Ehrung aller Gewinner, die im kleinen Kreis stattfand, anzumerken. Denn alle Jugendlichen sind beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Geldern mit ersten und zweiten Plätzen ausgezeichnet worden. Für vier von ihnen geht es sogar weiter zum Landeswettbewerb, der vom 8. bis 12. März in Köln stattfindet.