Schubert-Gesellschaft : Jubiläumskonzert bietet Genuss pur

Die Schubert-Gesellschaft feierte im Martinstift ihr 30-jähriges Bestehen. Schubert-Preisträger Wolfgang Esch spielte mit Musikern der Düsseldorfer Symphoniker.

Einen kleinen Rückblick zum 30. Geburtstag der Deutschen Schubert-Gesellschaft gönnte sich im Moerser Kammermusiksaal Martinstift das Publikum. In knappen Worten erinnerte Musikreferent Tobias Krampen an die umfangreiche Arbeit der 1989 gegründeten Gesellschaft und an drei Jahrzehnte voller klassischer Musik. Untrennbar mit der Gesellschaft ist die langjährige passionierte Vorsitzende Christiane Schumann verbunden, die sich in ihrer Arbeit darauf konzentrierte, als Musikreferentin der Moerser Musikschule die klassische Musik zur ureigensten Sache der Stadt Moers zu machen. Ihr gelang es, in städtischen Konzertreihen mit den Künstlern zusammen, neue Formate in Moers zu etablieren, ganz im Sinne der Schubert-Gesellschaft.