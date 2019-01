Musik in Moers : Stadtmusikerin lädt ein letztes Mal in die Residenz

Josephine Bode hat sich mit Thorsten Töpp und Tim Isfort eine kleine Combo zusammengestellt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Zu einem letzten Wohnzimmer-Konzert in ihrer „Amtszeit“ als „Improviser in Residence“ hatte Josephine Bode am Sonntagabend in die Residenz an der Kleinen Allee in Moers eingeladen. Knapp 30 Besucher nahmen auf Sofas und Stühlen im Wohnzimmer Platz, um den musikalischen Improvisationen zu lauschen.

Im Publikum saßen dabei mehrere Gäste, die im vergangenen Jahr als treue Anhänger zahlreiche Konzerte von Josephine Bode an unterschiedlichen Spielstätten besucht haben. „Ich freue mich, dass sich über das Jahr hinweg eine echte Fan-Base entwickelt hat“, sagte die Flötistin angesichts der treuen Anhängerschaft. Selbstverständlich hatte sich die Musikerin auch diesmal wieder musikalische Unterstützer in ihr Wohnzimmer geholt. So gestaltete Josephine Bode das Konzert gemeinsam mit dem Duisburger Gitarristen Thorsten Töpp, dem Schlagzeuger und Elektroniker Felix Stachelhaus sowie dem Kontrabassisten und künstlerischen Leiter des „Moers Festivals“ Tim Isfort.

„Ich muss ja eigentlich richtig Blockflöte spielen – ‚O Tannenbaum‘, oder so“, gab Josephine Bode aufgrund der zeitlichen Nähe zum Weihnachtsfest zu bedenken, doch dieser Gedanke wurde ebenso schnell wieder verworfen wie der Vorschlag von Thorsten Töpp, man könne ja mal „etwas Besinnliches“ spielen. Stattdessen gaben Bass und Schlagzeug ein bestimmtes rhythmisches Muster vor, zu dem die Gitarre und die Blockflöte mit variierenden Akkorden und Melodien improvisierten. Dabei wurde schnell deutlich, dass die vier Musiker ausgezeichnet miteinander harmonierten. Fast so interessant wie die Musik waren allerdings – wie so oft – die Reaktionen der Zuhörer. Während einige Konzertbesucher mit dem Fuß wippten oder sogar den ganzen Oberkörper im Rhythmus der Musik wiegten, schlossen andere Zuhörer die Augen und ließen die unterschiedlichen musikalischen Klangwelten fast meditativ auf sich wirken.



