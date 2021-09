Bergmann Johann Esser aus Moers : Dichter des Moorsoldatenliedes starb in Meerbeck

Johann Esser und Elfriede Trinczek heirateten 1942. Foto: NS-Dokumentationsstelle Foto: NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers

Moers Sein Werk wurde zur Hymne des NS-Widerstands. Vor 50 Jahren, am 2. September 1971, schied Johann Esser – Bergmann und Dichter – aus dem Leben. Der Moerser Stadtrat hat einen Marktplatz nach ihm benannt.

Vor 50 Jahren, am 2. September 1971, starb der Bergmann Johann Esser im Haus an der Marienburger Straße 65 in Meerbeck. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Krieges war es still geworden um den Dichter des weltbekannten Moorsoldatenliedes, der gerade das 75. Lebensjahr vollendet hatte. Mit seiner Witwe Elfriede trauerten sechs Kinder und zahlreiche Enkel.

Unehelich geboren 1896 in Wickrathshahn bei Rheydt, ohne berufliche Ausbildung, schwer knieverwundet im Ersten Weltkrieg und verheiratet seit 1921, hatte sich Johann Esser als Bergmann bei der Zeche Diergardt-Mevissen eine bescheidene Existenz „Auf dem Wiel“ in Oestrum aufgebaut. Seinen politischen Kampf führte er als gewählter Betriebsrat auf der Zeche, wo er nach den wilden Streiks von 1931 entlassen wurde, und als – bei der Polizei sehr unbeliebter – Kommunist in Rheinhausen. In der größten Stadt des Kreises Moers, die Oestrum 1923 eingemeindet hatte, war die KPD die zweitstärkste Partei.

Info Ein Fanal gegen Unterdrückung – auch nach dem Zweiten Weltkrieg Lied des Widerstands Seine Uraufführung hatte das Lied am 27. August 1933 im Konzentrationslager Börgermoor bei Papenburg im Emsland. Bereits während der NS-Zeit wurden die „Moorsoldaten“ auch in anderen Konzentrationslagern als Lied des Widerstands gegen die NS-Diktatur gesungen, bekannt gemacht auch im Ausland durch das bereits 1935 in Zürich erschienene autobiographische Buch „Moorsoldaten – 13 Monate Konzentrationslager“ des damals ebenfalls verhafteten Wolfgang Langhoff.

Spanischer Bürgerkrieg Mit Ernst Busch wurde das Lied zu einer Hymne der Republikaner im spanischen Bürgerkrieg, als „Chant du marais“ gelangte es in die französische Résistance. Neuzeit Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Lied ein Fanal gegen Unterdrückung und wurde von vielen Künstlern interpretiert.

Nach der Machtübernahme durch die Nazis sogleich verhaftet konnte Johann Esser das bei der Wahl vom 5. März für die Gemeinde Rheinhausen errungene Ratsmandat nicht ausüben, seine Partei wurde verboten. Zunächst wieder freigelassen, wurde er im August 1933 zusammen mit mehreren Dutzend Widerständlern aus dem Kreis Moers in die schnell angelegten Moorlager des Emslandes deportiert.

Im KZ Börgermoor wollten die Mitverhafteten, um sich in einem Unterhaltungsnachmittag von ihrem Leid abzulenken, einen „Zirkus Konzentrazani“ aufführen. Sie baten den „Moerser“ Bergmann, der gern dichtete, um den Text für ein Lied, das dann Rudolf („Rudi“) Goguel aus Düsseldorf vertonte. Das eingängige Lied mit dem traurigen Refrain „Wir sind die Moorsoldaten“ ging sogar, so wird berichtet, den SS-Wachmannschaften nahe. Schnell aber verbot man es, als man die von ihm ausgehende Kraft erkannte.

Der Verlust des Arbeitsplatzes und die ständigen Verhaftungen traumatisierten die Familie, die bis 1937 auf vier Kinder angewachsen war. 1939 bekam Johann Esser wieder Arbeit im Bergbau, aber die NS-Machthaber hatten ihn so weit drangsaliert, dass er um 1940 mehrere Gedichte in ihrem Sinne verfasste.

1942 heiratete er eine Witwe mit zwei Kindern, deren Mann von den Nazis erschossen worden war. Nach 1945 wurde er auf Schacht IV in Utfort beschäftigt, wo er sich – auch dort Mitglied des Betriebsrates – wieder gewerkschaftlich betätigte und sich um wohnungssuchende Bergleute kümmerte. 1950 zog er mit der Familie nach Meerbeck, das bis zu seinem Tod noch zu Repelen-Baerl beziehungsweise Rheinkamp gehörte. Weiterhin verfasste er, der so gut reimen konnte, zahlreiche Gedichte.

In Verfolgung eines Bürgerantrags von 1996 benannte der Moerser Stadtrat den Meerbecker Markt im Jahr 2013 nach Johann Esser. Ein Jahr später wurde auf Initiative des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ der Dichter des Moorsoldatenliedes an seinem Grab auf dem Friedhof Trompet mit einem Gedenkstein gewürdigt. An der Ehrung nahmen zahlreiche Angehörige der Familie und die Bürgermeister von Moers und Duisburg teil.

Die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers kennt zahlreiche Männer des Widerstands aus dem industrialisierten Süden des Altkreises Moers, die in der NS-Zeit in die Moorlager bei Papenburg verschleppt wurden. Der Verein „Erinnern für die Zukunft“, der schon 2015 eine gut besuchte Studienfahrt zur Gedenkstätte in Esterwegen organisierte, will sich dafür einsetzen, dass auf dem Johann-Esser-Platz in Meerbeck ein würdiger Gedenkort für diese „Moorsoldaten“ errichtet wird.

Ein solcher läge im mutigen Meerbeck, das in der NS-Zeit selbst einen hohen Blutzoll entrichtet hat, für die gesamte Region an der richtigen Stelle – so auch Enkelin Jutta Esser, Lehrerin in Moers.