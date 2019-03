Diskussionen in Moers: Jochen Gottke wird hauptamtlicher Vorstand der Kreis-Awo

Diskussionen in Moers

Kreis Wesel Die Führung der Arbeiterwohlfahrt organisiert sich neu. Der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim soll ehrenamtlicher Präsident werden.

Die Awo im Kreis Wesel stellt sich an der Spitze neu auf. Anstelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers und vier ebenfalls hauptamtlicher Referatsleiter soll künftig ein dreiköpfiger hauptamtlicher Vorstand treten. Vorstandsvorsitzender soll der bisherige ehrenamtliche Awo-Vorsitzende Jochen Gottke werden, seine Stellvertreter Bernd Kwiatkowski (bisher Geschäftsführer) sowie Christa Kirchhoff. Dem hauptamtlichen Vorstand wird ein Präsidium aus Ehrenamtlern zur Seite gestellt – „eine Art Aufsichtsrat“, sagte Gottke am Freitag. Designierter Präsident ist der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim. Gottke, der bislang bei der Stadt Solingen beschäftigt ist, will sich dort ohne Bezüge beurlauben lassen. Ibrahim Yetim möchte einige Aufsichtsratsposten niederlegen, um künftig Zeit für den Posten bei der Awo zu haben. Dem Awo-Präsidenten sollen Sitzungsgelder zustehen.