Neuer Leiter des Rudolf-Schloer-Stifts in Moers : Joachim Bocks-Raeth will Senioren ein Gefühl von zu Hause geben

Moers Welche Pläne der 41-Jährige für das Seniorenheim am Moerser Schlosspark hat und wie er in seiner Freizeit Kraft für die täglichen Aufgaben sammelt.

Joachim Bocks-Raeth ist neuer Leiter des Rudolf-Schloer-Stifts in Moers. Als solcher ist er für 121 Bewohner und 150 Mitarbeiter da. „Mein Anliegen ist es, den Seniorinnen und Senioren ein Gefühl von zu Hause zu geben, auch wenn wir das frühere Zuhause nie ganz ersetzen können“, sagt der 41-Jährige Leiter des Seniorenheims am Moerser Schlosspark, der bereits seit 2018 bei der Grafschafter Diakonie Pflege tätig ist. Bocks-Raeth bringt langjährige Erfahrung aus Tätigkeiten in der ambulanten Pflege und in Seniorenheimen mit. Zusätzlich bildete er sich in der Praxisanleitung, im Bereich Palliative-Care, im Qualitätsmanagement sowie im Fach Einrichtungsleitung an der Fachhochschule Krefeld weiter. Nach seiner Ausbildung im Krankenhaus entschied er sich bewusst für die Altenpflege. „Mir war früh klar, dass ich eine längerfristige Beziehung, eine Bindung zu den Menschen möchte und dass für mich die Person und ihre Ressourcen und nicht ihre Krankheiten und Defizite im Vordergrund stehen.“ Vor seinem Beginn im Rudolf-Schloer-Stift wirkte er als Pflegedienstleiter im „Haus für Jung und Alt“ in Moers-Meerbeck und leitete die Tagespflege „An der Friedenskirche“ in Rheinhausen.