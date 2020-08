Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Jens Spahn und Armin Laschet besuchen das Bethanien

Kreis Wesel Der Bundesgesundheitsminister und der NRW-Ministerpräsident besuchen Chefarzt und Lungenexperten Thomas Voshaar und sein Team am 28. August in Moers.

Derweil sind im Kreis Wesel am Mittwoch neun bestätigte Corona-Fälle dazugekommen. Die Infizierten leben in Dinslaken (1), Kamp-Lintfort (1), Moers (1), Sonsbeck (1) und Wesel (5).

Die fünf Infektionen in Wesel stehen offenbar in Verbindung mit einem Gruppenausflug, bei dem einige Teilnehmer offenbar vorübergehend keine Masken getragen, obwohl sie eng beieinander waren. Unklar ist noch, wie viele Personen insgesamt sich bei dem Ausflug infiziert haben. Es werden noch Abstriche untersucht.

Damit steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel auf 977 Menschen. Davon gelten 839 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind sieben mehr als am Dienstag. 112 Personen sind aktuell in Quarantäne, weil sie sich in den vergangenen Tagen infiziert haben. Weitere Todesfälle gab es zuletzt nicht mehr. Bisher sind im Kreis Wesel 26 Frauen und Männer, die positiv auf das Virus getestet worden waren, gestorben. Für die linksrheinischen Städte und Gemeinden wurden am Mittwoch folgende Zahlen gemeldet: Alpen (Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15, gestorben: 0); Kamp-Lintfort (98/72/7); Moers (311, davon genesen: 271. Gestorben: 5.Neukirchen-Vluyn (50/43/3);Rheinberg (63/59/0); Sonsbeck (19/13/3); Xanten (42/28/2); Kreis Wesel insgesamt (977/839/26), aktuell in Quarantäne: 112.