Moers : Jede Vorstellung ist eine Premiere

Schauspielerin Magdalene Artelt kannte den Text nicht, als sie in "Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen" die Bühne betrat. Foto: Dieker (archiv)

Moers Das Schlosstheater hat "Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen" des iranischen Autors Nassim Soleimanpour aufgeführt. Das experimentelle Stück hat keine Proben, kein Bühnenbild und keinen Regisseur.

Als Mitmach- oder Mitspieltheater würde man die Vorstellung "Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen" im Kindertheater bezeichnen. Doch der iranische Autor Nassim Soleimanpour schrieb das Monodrama unter dem englischsprachigen Titel "White Rabbit Red Rabbit" für Erwachsene. Erstmals vorstellt wurde der Text auf dem kanadischen Theaterfestival "Toronto Fringe" 2011. Seitdem wurde er in über 15 Sprachen übersetzt, international ausgezeichnet und reist inzwischen um die halbe Welt.

Jetzt hat das Stück Moers erreicht. Doch eigentlich ist es "weniger ein Stück, als ein Experiment" sagt der Autor. Und in der Tat handelt es sich bei dem "Kaninchen" um etwas Besonderes: Die Aufführung hat keine Proben, es gibt kein Bühnenbild und keinen Regisseur und der Schauspieler kennt nicht einmal den Text. Er stellt ihn nur ein einziges Mal vor. Ansonsten präsentiert ihn jeweils ein anderes Ensemblemitglied. Auf diese Weise wird jede Vorstellung zur Premiere. So geschehen am vergangenen Freitag im Studio des Schlosstheaters. Dort zu sehen ist ein Tisch mit einem Stuhl. Auf dem Tisch stehen zwei mit Wasser gefüllte Gläser. Daneben liegt ein Teelöffel. Zusammen mit der Schauspielerin Magdalene Artelt betritt Dramaturgin Annika Stadler die Studiobühne. Sie übergibt Artelt einen verschlossenen DIN A4-Umschlag mit dem Text drin und stellt ein kleines Gefäß mit pulvrigen Inhalt auf den Tisch. Im Zuschauerraum sitzen 15 Personen. Das ist die Ausgangssituation.



Artelt, die den Text neugierig annimmt und spielfreudig präsentiert, öffnet den Umschlag und beginnt zu lesen. Er ist in der Ich-Form des Autors geschrieben. Auf diese Weise lässt er alle seine Handlungs-, Spiel- und Bühnenanweisungen an das Publikum und die Schauspielerin verkünden. Als erstes sollen sich die Besucher selbst durchzählen. Anschließend soll Nummer fünf an den Tisch treten und den Inhalt vom Gefäß in ein Glas schütten. Dabei soll es sich um Gift handeln: Arsen, Zyankali oder Rattengift. Dann soll Nummer neun hinzutreten und im Zusammenspiel mit Nummer fünf als Kaninchen einen pummligen Bären mimen. So entwickelt sich eine abstruse Geschichte um ein Kaninchen, das in einen Zirkus geht, um dort einen Gepard zu spielen, der seinerseits einen Strauß imitiert, um nicht vom Bären gefangen zu werden. Doch was soll das Ganze? Wem soll das wozu dienen?

Aufklärung erfährt der geneigte Zuschauer erst - und ab da soll Nummer 13 alles mitschreiben -, als der Autor sich über den Text selbst reflektiert und seine Beweggründe offenbart, warum er das Stück geschrieben hat: Der 1981 in Teheran Geborene verweigerte nämlich seinerzeit den Wehrdienst und durfte nicht ausreisen. Der regimekritische Künstler war somit lange Zeit Gefangener in seinem eigenen Land. Dann sollten seiner Ansicht nach wenigstens seine Texte reisen dürfen und verkünden, was er zu sagen habe. Erst mit dieser Botschaft findet der genau beobachtende Zeitgenosse Zugang zu Soleimanpours Kritik an Machtstrukturen, Manipulation und Unfreiheit. Dass manches unaufgeklärt bleibt (wie die Sache mit Nummer 13) und die Parabel von den fünf hungernden Kaninchen ebenso wie die verkündeten "17 Methoden zum Selbstmord" äußerst didaktisch daherkommen, sind deutliche Schwachstellen im Text, die das ansonsten vergnügliche Mitspieltheater allerdings nicht vergessen machen.

(reife)