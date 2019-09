Japan-Tag : Japan-Tag macht neugierig auf das Land

Punkt 12 Uhr startete das Bühnenprogramm in der Aula. Als weitere Veranstaltungsorte boten das Foyer, der Innenhof, die Sporthalle wie die Nebengebäude genügend Raum für die Besucher. Es gab auch Kendo-Vorführungen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Erstmals fand am Gymnasium Filder Benden ein Japan-Tag statt. Das Programm entstand in Kooperation mit dem japanischen Generalkonsulat.

Mit einem Japan-Tag machte das Moerser Gymnasium Filder Benden neugierig auf ein Land, das sich immer noch geheimnisvoll und spannend zugleich präsentiert. Die Sprache Japanisch hat an der Schule Tradition und lebt unter anderem durch den Schüleraustausch mit einer japanischen Partnerschule. Für Lehrerin und Japanfreundin Sabine Knapp-Hartmann, die an den Filder Benden die Strippen auch bei der Vorbereitung zog, eine gelungene Premiere „und mit mehr Besuchen als gedacht. Mit derartigem Interesse haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns umso mehr“, so Knapp-Hartmann mit Blick auf die verschiedenen Angebote im Schulgebäude. Punkt 12 Uhr startete das Bühnenprogramm in der Aula. Als weitere Veranstaltungsorte boten das Foyer, der Innenhof, die Sporthalle wie die Nebengebäude genügend Raum für die Besucher. Mittendrin Shota Urano (28), Vizekonsul des Japanischen Generalkonsulats in Düsseldorf, das in Kooperation mit der Schule den Japan-Tag mit ausrichtete.

„Unser Anliegen ist es, mit Japan-Tagen außerhalb von der Düsseldorf das wahre Japan erlebbar zu machen“, so der Vizekonsul. Düsseldorf zeigt sich als größte Japan-Gemeinde und feiert alljährlich das Fest der Freundschaft. Es lädt ein, japanische Kultur in ihrer Vielfalt direkt kennen zu lernen. „Die traditionelle Kunst prägt unseren kulturellen Austausch“, so der Vizekonsul. Dass das Moerser Gymnasium einen solchen Tag mit Kunst, Kultur, Kulinarik, Sport und Musik auch für die Öffentlichkeit anbietet, sei so ganz nach Wunsch. Über das japanische Generalkonsulat kam auch der Kontakt zu verschiedenen Vereinen zustande, die sich in Moers präsentierten und mit Darbietungen für das abwechslungsreiche Programm sorgten. Für den Auftakt standen die Taiko-Trommler im Mittelpunkt. Ikebana, Kimono-Show, touristische Informationen zu Japan, Workshops zum Suhsi-Rollen, Manga-Schnuppersprachkurse oder das Papiererzähltheater verfehlten ihre Wirkung auf die Besucher nicht. „Mich fasziniert die Kultur in ihrer Verbindung von Tradition und hochmodernen Elementen“, sagt die Düsseldorfer Studentin Lena Kloth, die im Kimono zu erleben war. Das Anlegen des Kimonos will erlernt sein. „Das Gewand soll ordentlich und fest gebunden sein und wird heute noch zu besonderen Festlichkeiten getragen“, so die Studentin. Faszination Japan, das erklärt die Schülerin Leonie Pohl (16) gut.

Info Seit 15 Jahren eine Partnerschule Nach offiziellen Angaben leben über 8000 Japaner in der Landeshauptstadt, die als einzige Japantown in Deutschland gilt. Düsseldorf ist der Sitz verschiedenster Unternehmen. Seit über 15 Jahren hat das Gymnasium Filder Benden Kontakt zu einer Partnerschule.