Moerserin pilgert auf dem Jakobsweg 800 Kilometer wandern für den Frieden

Wenn man Ute Schäfer reden hört, möchte man am liebsten selbst sofort seinen Rucksack packen, die Wanderschuhe anziehen und sie begleiten. Auch, wenn die Reise anstrengend wird. Denn die Moerserin, die Frieden leben, Frieden schätzen lernen und eine Botschaft in die Welt tragen will, ist auf dem Jakobsweg gepilgert. Über die Erfahrungen, die sie währenddessen gesammelt hat, spricht sie in Vorträgen.