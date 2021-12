Jahresrückblick : 2021: Das war’s, Moers!

Im Juli haben die Alpakas Clara, Lou und Casper ihr neues Zuhause im Moerser Streichelzoo bezogen. Letzterer soll künftig zu einem modernen Ort der Natur- und Umweltbildung umgebaut werden. Mit den Plänen endete auch die Diskussion um die vorherigen Zoobewohner, den an die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ausgeliehenen Alpakas Rocco und Pepe. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Corona-Pandemie hat uns nicht losgelassen. Es gab Aufs und Abs. Viele wichtige Entscheidungen wurden getroffen, einige werden die Grafenstadt für die Zukunft entscheidend prägen. Rückblick auf ein bewegtes Jahr.

Neuer Vorsitzender für die „Moers Kultur“ Der Aufsichtsrat der Moers Kultur GmbH wählt im Januar Mark Rosendahl zum neuen Vorsitzenden. Claudia van Dyck ist seine Stellvertreterin. „Es geht mir nicht nur um die Musik. Im Fokus steht beim Moers Festival auch die gesellschaftspolitische Botschaft“, stellt Rosendahl klar. Für ihn bedeute die traditionsreiche Veranstaltung Toleranz und Weltoffenheit. „Beim Moers Festival holen wir die Welt nach Moers und fördern so den kulturellen Austausch.“

Moers’ erste Tiertafel eröffnet In einem Hinterhof an der Weygoldstraße werden an einem Samstag Ende Februar zum ersten Mal Futter und Zubehör an bedürftige Tierhalterer ausgegeben. Der Zuspruch ist groß, der Bedarf auch. Um eine kontaktlose Übergabe in Corona-Zeiten zu garantieren, bekommen die Kunden farbige Marken, die sie dann am geöffneten Fenster gegen die Ware eintauschen. Seither kommen bei jeder Ausgabe neue Kunden dazu, sagt Initiatorin Janine Schweidler.

Pläne für das ehemalige Finanzamtsgelände Die Hängepartie um das alte Finanzamt Moers ist nach einem Jahr beendet. Anfang März wird mitgeteilt: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (BLB) hat das Areal in der Stadtmitte an das Düsseldorfer Unternehmen Bema verkauft. Die Bema will die alten Verwaltungsgebäude abreißen und an deren Stelle Wohn- und Bürogebäude errichten. Zwischen dem Finanzamt-Gelände und dem Rathaus, dort wo heute der Weg zum Parkplatz Mühlenstraße verläuft, sollen eine Grünanlage und ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheiten entstehen. Im Mai beginnt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bebauungsplänen. Und dennoch: Mindestens zwei Jahre, prognostiziert die Stadt Moers, wird es dauern, bis das neue Planungs- und Baurecht besteht. Erst dann will die Bema mit den Abbrucharbeiten beginnen.

Ulrich Greb erhält hochdotierten Kulturpreis Der Regisseur und Intendant des Moerser Schlosstheaters, Ulrich Greb, erhält den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland – mit 30.000 Euro einer der höchstdotierten deutschen Kulturpreise. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger waren unter anderem Pina Bausch, Hilla Becher, Andreas Gursky und zuletzt die Insel Hombroich.

Erste Impfstelle in Moers geht an den Start Im April geht die erste öffentliche Impfstelle des Kreises Wesel in Moers auf dem Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses an den Start. Linksrheinisch haben darauf viele Menschen gewartet. Wie alle Impfzentren in NRW schließt sie zum 30. September wieder.

Ruhrparlament erlaubt Gewerbegebiet Kohlenhuck Im Juni stimmt die RVR-Verbandsversammlung der Ausweisung von insgesamt 24 Kooperationsstandorten im Verbandsgebiet zu. In Moers könnten damit nun Gewerbeflächen in Kohlenhuck entstehen. Die CDU, der Initiativkreis Moers und die IHK fordern die Nutzung des freigegebenen Standorts ein. Die politische Mehrheit im Moerser Stadtrat aus SPD, Grünen, Grafschaftern, Linke Liste und Die Fraktion ist dagegen.

Ende für „Bewegen hilft“ Im Oktober verkündet Initiator Guido Lohmann das Ende der wohl größten und erfolgreichsten Wohltätigkeitsaktion am linken Niederrhein: „Bewegen hilft“. Insgesamt wurde darüber seit 2013 rund eine Million Euro für mehr als 80 soziale und karitative Zwecke eingenommen.

Erörterungstermin für Halde Lohmannsheide Der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren für die umstrittene Bauschuttdeponie findet Ende Oktober in der Eventhalle in Moers statt. Politik und BUND sind sich sicher: Wenn alle vorgebrachten Bedenken nicht zu einem ablehnenden Bescheid führen, bleibt nur noch die Klage.