Kreis Wesel prüft seit 17 Monaten Ärger um Jagd in Moers nimmt kein Ende

Die sich stellende Frage scheint leicht zu verstehen und einfach zu beantworten zu sein: Hat eine Jagdgesellschaft im Dezember 2022 in Kapellen verbotenerweise mit Bleischrot auf Wasservögel geschossen? Doch so einfach ist die Sache wohl nicht, jedenfalls nicht für den Kreis Wesel. Auch anderthalb Jahre nach dem Vorfall hat er keine Antwort auf die Frage. „Die Ermittlungen dauern noch an“, teilte er jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Damit widersprach der Kreis Aussagen von Sandra Swart von der ehemaligen Wildtierauffangstation am Hülskensweg in Kapellen. Swart hatte gesagt, ihres Wissens nach sei das Ermittlungsverfahren eingestellt worden.