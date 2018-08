Jäger jagen Kaninchen auf Friedhof in Moers

Moers Schüsse erschreckten Anwohner des Friedhofs Hülsdonk. Dort waren Jagdleute im Auftrag der Enni unterwegs, um die Zahl der Kaninchen zu reduzieren. Bislang werden keine Warnschilder oder Absperrungen aufgestellt.

Halali auf dem Friedhof von Hülsdonk – Nachbarn in Angst, die die Polizei rufen: Aus solchen Schilderungen werden Sommerkrimis gemacht. Tatsächlich aber geht es auf den Friedhöfen der Stadt weder um Kriminalität noch um Horror oder Grusel. Es sind schlicht die überzähligen Kaninchen, die von den trauernden Angehörigen täglich mit Blumen und Pflanzen versorgt werden. Ihnen will die Enni als Friedhofsbetreiber ans braun-graue Fell. Deshalb wurde eine Reihe von Förstern lizensiert, die sich bei freier Zeiteinteilung um die Hoppel-Plage kümmern.

Die unmittelbaren Nachbarn des Friedhofs Hülsdonk allerdings wurden nicht in die Jagdpläne eingeweiht. Um kurz vor sieben hörte Claus Mair-Müller zum ersten Mal den Schuss. Ein Mann in zivil fuhr mit dem Auto vor, parkte am Friedhof, stieg aus, nahm ein Gewehr aus dem Kofferraum und legte sich neben den Gräbern in Position. Nach ein paar Minuten drückte er ab. Und dann noch mal.