Moers: Ive Mikelic übernimmt Moerser Traditionsrestaurant "Zur Trotzburg"

Moers 40 Jahre lang hat der gebürtige Kroate die Union-Klause im Souterrain der Volksbank an der Uerdinger Straße geführt. Jetzt geht der beliebte Gastronom neue Wege in alten Gemäuern. Morgen Abend ist Eröffnung.

Es ist nur eine Prognose, aber: Wenn einer der beliebtesten Moerser Gastronomen ein bekanntes Restaurant in der Innenstadt übernimmt, dann könnte die Rechnung - Erfahrung plus Tradition gleich Erfolg - am Ende aufgehen. Sicher ist: Am Donnerstagabend eröffnen Ive Mikelic und seine Frau Ruza in den seit Mitte vergangenen Jahres leerstehenden Räumen der Trotzburg - und die Hälfte der Tische ist bereits reserviert. "Alles Stammgäste", sagt Mikelic. Die meisten kennt er seit Jahrzehnten.