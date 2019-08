IT-Unternehmen in Moers : Hüter des Daten-Goldes

Moers Dennis Kuhlmann entwickelt Konzepte, um IT-Systeme vorbeugend vor Diebstahl und Verlust zu schützen.

Im Zeitalter der Digitalisierung verschieben sich die Werte. „Daten sind das neue Gold“, sagt Dennis Kuhlmann. „Wer Daten besitzt, besitzt Macht und hat Einfluss.“ Entsprechend hält der Geschäftsführer des IT-Unternehmens Kuma IT-Solutions GmbH das neue Gold für so schützenswert wie das alte, zum Beispiel die Goldreserve der USA in Fort Knox im Bundesstaat Kentucky. Allerdings setzt er nicht auf harten Granit und Beton, sondern auf ein proaktives System, das sich wie ein weiches Netz über die gesamte Informations-Technologie legt und Gefahren abwehrt.

Dabei bindet die Kuma-Mitarbeiter ihrer Kunden ein, die täglich mit dem IT-System arbeiten. „Sie sitzen an den entscheidenden Stellen im System“, sagt Dennis Kuhlmann. „Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kann zum Beispiel einen USB-Stick geschenkt bekommen. Wenn sie oder er diesen Stick in einen Rechner steckt, kann sie oder er ein IT-System aushebeln, wenn sich über den Stick zum Beispiel ein Trojaner ins System einnistet. Im Zweifel denkt sie oder er gar nicht daran.“ Um Mitarbeiter für die Systemsicherheit zu sensibilisieren, bietet die Kuma IT-Solutions GmbH Schulungen an. „Im Vergleich zu anderen Ländern hinkt Deutschland bei der IT-Sicherheit an vielen Stellen noch hinterher“, stellt der 36 Jahre alte Moerser fest. Den Bereich des Datenschutzes hat die Kuma ebenfalls im Fokus. „Daten liegen heute oft nur noch in digitaler Form vor“, sagt Dennis Kuhlmann. „Sie sind besonders zu sichern und zu verwalten, damit sie nicht verloren gehen, falls ein System einmal ausfallen sollte. Die Absicherung vor Datendiebstahl ist dabei auf keinen Fall außer Acht zu lassen.“ Dabei bevorzugt er Cloud-Lösungen: „Gute Anbieter setzen sich jede Minute mit der Sicherheit ihrer Datenwolke auseinander. Das ist ein Mehr an Sicherheit.“