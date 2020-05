Digital und real : Mit Abstand - Internationaler Museumstag am 17. Mai

Moers „Museen digital erleben“ ist das Motto des diesjährigen „Internationalen Museumstages“ am kommenden Sonntag, 17. Mai. Er steht damit ganz im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise.

Digital und real können die Besucherinnen und Besucher das Grafschafter Museums an diesem Tag erleben: Was hat Moritz von Oranien zu erzählen? Wie bastelt man Jungfernkränze? Was hat es mit einer kleinen Kanonenkugel im Museum auf sich? Welche Sonderausstellung ist als nächstes zu sehen? Die Gäste entdecken kleine Filme zu Lieblingsobjekten, Aktionen, Ausstellungsräumen oder geplanten Projekten. Wer das Grafschafter Museum lieber vom heimischen Computer aus besuchen möchte, findet die Filme auf dem YouTube-Channel „Grafschafter Museum im Moerser Schloss“. Sogar ein virtueller Rundgang durch das gesamte Museum ist möglich auf der Internetseite der Stadt Moers www.moers.de im Bereich „Kultur“, „Grafschafter Museum“. Zum „Internationalen Museumstag“ öffnet auch die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof ihre Tore. Doch Vorsicht: Dort ist die Pest ausgebrochen! In den Häuschen darf nichts berührt werden, denn die Besucher sind den Ursachen des „schwarzen Todes“ auf der Spur. Dass auch alle aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, darauf achtet der Pest-Arzt mit seinen Helfern. In die Stadt darf nur, wer einen (modernen) Nasen-Mund-Schutz trägt. Dies gilt für alle Menschen ab sechs Jahren. In Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen sind im Musenhof im Rahmen der Jahrespartnerschaft Informationstafeln zur Pest im Mittelalter zu sehen. Wer noch mehr darüber erfahren will, kann sich auch auf dem YouTube-Kanal des Museums einen Onlinevortrag von Prof. Dr. Gaby Herchert von der Universität Duisburg-Essen ansehen. Wenige Meter von der mittelalterlichen Lernstadt entfernt, kann mit ausreichendem Abstand eine interaktive Ausstellung unter freiem Himmel bewundert werden. Die Installation „Fresh Fruits“ des Künstlers Christoph Steeger auf der Kulturinsel „Nepix Kull“ im Schlosspark zeigt vier Objekte aus Textil von 205 bis 370 cm. Die Objekte reagieren auf die Passanten am Ufer und bewegen sich mit ihnen. Der Künstler steht von 11 bis 17 Uhr an der Insel für Fragen und Gespräche zur Verfügung - natürlich mit Abstand.