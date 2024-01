Internationale Blechbläsertage in Moers Ein Neujahrkonzert zum runden Geburtstag

Dirk Wittfeld arbeitet an den Musikschulen in Oberhausen und Kamp-Lintfort. Er leitet außerdem die Bläserklassen in Dorsten und Düsseldorf sowie den Posaunenchor in Orsoy und in Wallach-Ossenberg-Borth. Zudem hat er viele Kontakte aus seiner Zeit aufgebaut, als er an der Folkwang Hochschule in Essen Musik studierte und bei Pierre Thibaut in Paris übte. „Musiker kennen sich untereinander“, sagt der Wahl-Oberhausener. „Ihre Welt ist klein.“